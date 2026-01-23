 Aller au contenu
Sports
Loud s'est produit deux soirs au Centre Bell

«Le plus beau souvenir de spectacles en carrière» -Loud

par 98.5 Sports

Les amateurs de sports

le 23 janvier 2026 23:22

Mario Langlois
Pierre Gervais
Loud et Guy Nantel. / Cogeco Média

Ne reculant devant rien, l'animateur Mario Langlois et Pierre Gervais vous offrent un deuxième long et passionnant segment de Ça sent la coupe.

Écoutez le rappeur québécois Loud (Simon Cliche-Trudeau) en compagnie de Mario Langlois, Pierre Gervais et Guy Nantel qui s'offre un programme double avec nos animateurs.

Les sujets discutés et thèmes abordés

  • L'origine de son nom de scène;
  • Son nom de scène n'est pas un personnage en soi;
  • Le rap est toujours proche du jargon populaire, selon les générations;
  • Sa passion pour la musique existe depuis toujours, lui qui a grandi avec MusiquePlus, et il s'est découvert une affinité pour les mots;
  • Le fonctionnement des joutes verbales de rap (rap battles);
  • Loud s'est produit deux soirs au Centre Bell, le temple des Canadiens: «Le plus beau souvenir que j'ai de spectacles en carrière»
  • Son intérêt pour les Canadiens et son attachement pour Nick Suzuki;
  • Ses collaborations et son attachement à la langue française;
  • L’impact de l’intelligence artificielle sur la musique;
  • La gestion de la notoriété, l’équilibre vie privée/vie publique et l’inspiration artistique.
Mario Langlois, Loud, Pierre Gervais et Guy Nantel/Cogeco Media

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

