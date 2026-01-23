Ne reculant devant rien, l'animateur Mario Langlois et Pierre Gervais vous offrent un deuxième long et passionnant segment de Ça sent la coupe.
Écoutez le rappeur québécois Loud (Simon Cliche-Trudeau) en compagnie de Mario Langlois, Pierre Gervais et Guy Nantel qui s'offre un programme double avec nos animateurs.
Les sujets discutés et thèmes abordés
- L'origine de son nom de scène;
- Son nom de scène n'est pas un personnage en soi;
- Le rap est toujours proche du jargon populaire, selon les générations;
- Sa passion pour la musique existe depuis toujours, lui qui a grandi avec MusiquePlus, et il s'est découvert une affinité pour les mots;
- Le fonctionnement des joutes verbales de rap (rap battles);
- Loud s'est produit deux soirs au Centre Bell, le temple des Canadiens: «Le plus beau souvenir que j'ai de spectacles en carrière»
- Son intérêt pour les Canadiens et son attachement pour Nick Suzuki;
- Ses collaborations et son attachement à la langue française;
- L’impact de l’intelligence artificielle sur la musique;
- La gestion de la notoriété, l’équilibre vie privée/vie publique et l’inspiration artistique.
Source: Mario Langlois, Loud, Pierre Gervais et Guy Nantel/Cogeco Media