Hockey
Après deux défaites consécutives

Martin St-Louis brasse la cage de ses troupes à l'entraînement

par 98.5

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 26 janvier 2026 19:01

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
Martin St-Louis brasse la cage de ses troupes à l'entraînement
L'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Martin St-Louis, discute avec ses joueurs durant le camp d'entraînement à Brossard, au Québec, le jeudi 18 septembre 2025. / Graham Hughes/La Presse Canadienne

Martin St-Louis a dirigé l’un des entraînements les plus longs des dernières semaines, n'hésitant pas à exprimer son mécontentement vis-à-vis de ses joueurs.

L’entraîneur-chef a notamment fustigé ses joueurs après un exercice de 3 contre 3.

Écoutez Martin McGuire revenir sur l'entraînement du Tricolore de lundi en compagnie de l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports. Le descripteur des matchs du Canadien au Réseau Cogeco Média s'est aussi entretenu avec Alexandre Carrier, Philip Danault, Samuel Montembeault, Brendan Gallagher et Martin St-Louis.

« Je pense que les gens sont aussi à même de voir comment il répond à nos questions. Ce n'est pas rare que, lorsque le point de presse se termine, il passe devant toi en te faisant un petit sourire. Mais c'est comme ça : c’est un homme entier, un homme intense. Et je pense qu'on aime ces qualités chez lui. »

Martin McGuire sur l'intensité de Martin St-Louis

Autre sujet abordé:

  • Martin McGuire met la table pour l'épisode du balado Bon match! avec Patrice Bergeron. L'épisode sera en ligne sous peu.

