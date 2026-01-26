Après deux défaites consécutives

Martin St-Louis a dirigé l’un des entraînements les plus longs des dernières semaines, n'hésitant pas à exprimer son mécontentement vis-à-vis de ses joueurs.

L’entraîneur-chef a notamment fustigé ses joueurs après un exercice de 3 contre 3.

