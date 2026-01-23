La performance de Zachary Bolduc

Les Canadiens de Montréal ont baissé pavillon 4-2 contre les Sabres de Buffalo, jeudi soir, au Centre Bell.
Écoutez l'ancien joueur de la LNH et analyste hockey au 98.5 Sports, Antoine Roussel, commenter cette rencontre et d'autres dossiers de la LNH en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La structure, l’intensité et l’identité insufflées par l’entraîneur Lindy Ruff aux Sabres;
- On parle de la progression de Zachary Bolduc;
- La situation des Panthers de la Floride et l’impact potentiel d’une transaction impliquant Artemi Panarin, des Rangers.