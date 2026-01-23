La performance de Zachary Bolduc

Les Canadiens de Montréal ont baissé pavillon 4-2 contre les Sabres de Buffalo, jeudi soir, au Centre Bell.

Écoutez l'ancien joueur de la LNH et analyste hockey au 98.5 Sports, Antoine Roussel, commenter cette rencontre et d'autres dossiers de la LNH en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés