Hockey
Texier ou Dach sur le 1er trio?

«Texier, il est en avant de Dach» -Martin McGuire

par 98.5 Sports

le 23 janvier 2026 19:01

«Texier, il est en avant de Dach» -Martin McGuire
Alexandre Texier. / AP/Karl DeBlaker

Martin McGuire et Dany Dubé sont déjà à Boston en vue du match de samedi soir contre les Bruins.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé commenter la situation des Canadiens de Montréal avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • On souligne l'identité physique des Bruins et la rivalité historique avec le Tricolore;
  • Si Alexandre Texier est en santé, samedi. Texier ou Kirby Dach avec Nick Suzuki et Cole Caufield?
  • «J'aimerais revoir Zachary Bolduc», note Dany Dubé;
  • «Pour moi, Texier, il est en avant de Dach», souligne Martin McGuire;
  • La gestion des gardiens des Canadiens;
  • L'importance de l'avantage numérique et de la discipline.

