Donald Trump en mauvaise posture dans plusieurs sondages

Donald Trump a menacé cette semaine de poursuivre le New York Times pour la publication d'un sondage du Siena Research Institute qui lui était nettement défavorable.
Écoutez Stéphane Boucher en discuter, samedi, lors de sa revue de presse au micro de Denis Lévesque.
«Un coup d'œil sur l'ensemble des sondages publiés dans les deux dernières semaines montre que l'enquête Siena est pourtant très comparable aux résultats obtenus par les autres sondeurs. Le Siena du New York Times donne à Donald Trump un taux d'approbation nette de -16. En compilant les sondages, le taux d'approbation net de Donald Trump se situe à -14, donc le Siena à -16 était probablement dans le ton.»
Aussi dans cette chronique :
- Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon s'est adressé à ses militants en congrès Saint-Hyacinthe vendredi
- La Presse : Les refuges d'hébergements pour femmes à Montréal ont refusé 41 000 demandes l'an dernier