Les amateurs de sports

S'il est vrai que Samuel Montembeault et Jakub Dobes ont déjà connu des jours plus heureux sous l'uniforme du bleu-blanc-rouge, certaines nuances s'imposent selon Stéphane Waite.
Écoutez l'ancien entraîneur des gardiens de but des Canadiens analyser la situation devant le filet du Tricolore, lundi, aux Amateurs de sports.
«J’entends dire qu'il ne fait pas les gros arrêts. Excusez-moi, mais il en fait, des gros arrêts, et ce, à chaque match. Le problème, c'est qu'il a la confiance fragile. Ce ne sont pas les gros arrêts qui manquent, c'est qu'il accorde des buts qu'il ne devrait pas donner. On ne lui demande même pas de voler des matchs ; on lui demande simplement d'arrêter les lancers qu'il doit arrêter. Ne donne pas les buts que tu ne devrais pas donner, c'est tout ce qu'on te demande.»
Autres sujets abordés:
- Marc-André Fleury devant la cage du Tricolore?
- Cole Caufield: le meilleur franc-tireur des Canadiens depuis Stéphane Richer?