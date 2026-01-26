Joueurs du CH à TLMEP

Après s'être incliné face aux Bruins de Boston samedi, les quatre joueurs des Canadiens qui participeront aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, Nick Suzuki, Oliver Kapanen, Juraj Slafkosvky et Alexandre Texier, étaient de passage à l'émission Tout le monde en parle.
À l’image de leurs récentes performances, les joueurs ont laissé les chroniqueurs Meeker Guerrier et Catherine Beauchamp sur leur faim lors de cette entrevue.
Catherine Beauchamp souligne le malaise autour de la question portant sur la série Heated Rivalry, comparant la réaction des joueurs à «quatre chevreuils devant des phares».
Écoutez les chroniqueurs Meeker Guerrier et Catherine Beauchamp, revenir sur cette entrevue, lundi, au micro de Philippe Cantin.
«Les joueurs de hockey ne montrent pas beaucoup leur personnalité et on a vu hier que c'était le cas. Certains diront, on a vu pourquoi aussi, ils ne montrent pas leur personnalité. Ils sont pas très affables. C'est pas le genre de joueur qui va être un peu plus flamboyant.»