Le Québécois Devin Brosseau, qui évolue dans la KHL, poursuit sa saison avec le Salavat Ioulaïev de Oufa. Il est aussi le coéquipier d'Alexander Zharovsky, l'attaquant de 18 ans repêché par les Canadiens de Montréal.
Écoutez Devin Brosseau parler de son intégration dans la KHL et de son coéquipier avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une transition assez facile au sein d'un super beau système à Oufa;
- L'équipe de Brosseau est en bonne position pour faire les séries;
- L'épouse de Brosseau n'a pas été retenue au sein de l'équipe de hockey féminine américaine pour les Jeux olympiques;
- Les Canadiens de Montréal ont une très bonne réputation là-bas;
- Alexander Zharovsky aime avoir la rondelle et Brosseau voit le jeune homme prendre de la maturité;
- Le Russe prend du coffre. Il mesure 6 pieds et un pouce.
«Côté talent, il n’y a pas de question... [...] Je pense que Zharovsky pourrait jouer dans la Ligue nationale. Avec son talent, son patin... Ça va dépendre aussi de son physique. Peut-être qu'une autre année dans la KHL ça ne lui ferait pas de mal non plus.»