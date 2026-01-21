 Aller au contenu
Hockey
Repêché par les Canadiens

«Côté talent, je pense que Zharovsky pourrait jouer dans la LNH» -Devin Brosseau

par 98.5 Sports

0:00
18:22

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 21 janvier 2026 20:59

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Côté talent, je pense que Zharovsky pourrait jouer dans la LNH» -Devin Brosseau
Alexander Zharovsky. / Instagram Alexander Zharovsky

Le Québécois Devin Brosseau, qui évolue dans la KHL, poursuit sa saison avec le Salavat Ioulaïev de Oufa. Il est aussi le coéquipier d'Alexander Zharovsky, l'attaquant de 18 ans repêché par les Canadiens de Montréal.

Écoutez Devin Brosseau parler de son intégration dans la KHL et de son coéquipier avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Une transition assez facile au sein d'un super beau système à Oufa;
  • L'équipe de Brosseau est en bonne position pour faire les séries;
  • L'épouse de Brosseau n'a pas été retenue au sein de l'équipe de hockey féminine américaine pour les Jeux olympiques;
  • Les Canadiens de Montréal ont une très bonne réputation là-bas;
  • Alexander Zharovsky aime avoir la rondelle et Brosseau voit le jeune homme prendre de la maturité;
  • Le Russe prend du coffre. Il mesure 6 pieds et un pouce.

«Côté talent, il n’y a pas de question... [...] Je pense que Zharovsky pourrait jouer dans la Ligue nationale. Avec son talent, son patin... Ça va dépendre aussi de son physique. Peut-être qu'une autre année dans la KHL ça ne lui ferait pas de mal non plus.»

Devin Brosseau

Vous aimerez aussi

«Notre jeu à cinq contre cinq était excellent» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
«Notre jeu à cinq contre cinq était excellent» -Martin St-Louis
0:00
16:25
«Le match d'hier était le meilleur du Canadien de la saison»-Antoine Roussel
Les amateurs de sports
«Le match d'hier était le meilleur du Canadien de la saison»-Antoine Roussel
0:00
11:21

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Le match d'hier était le meilleur du Canadien de la saison»-Antoine Roussel
Rattrapage
Le triomphe des Canadiens contre le Wild
«Le match d'hier était le meilleur du Canadien de la saison»-Antoine Roussel
«Il a été chercher des points dans 18 de ses 22 départs» -Stéphane Waite
Rattrapage
Souvent chambranlant, mais efficace
«Il a été chercher des points dans 18 de ses 22 départs» -Stéphane Waite
La confiance de Sean Peyton envers le quart substitut Jarrett Stidham
Rattrapage
NFL
La confiance de Sean Peyton envers le quart substitut Jarrett Stidham
«Il faut s'assurer d'être bons à l'endroit où l'on va» -Eric Myles
Rattrapage
Préparation de l'équipe canadienne
«Il faut s'assurer d'être bons à l'endroit où l'on va» -Eric Myles
«Je ne m'attendais pas à ce que Demidov soit aussi dominant» -José Théodore
Rattrapage
Il aimerait voir une progression de Dobes
«Je ne m'attendais pas à ce que Demidov soit aussi dominant» -José Théodore
«Martin nous laisse jouer: il veut qu'on fasse des jeux» -Alexandre Carrier
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Martin nous laisse jouer: il veut qu'on fasse des jeux» -Alexandre Carrier
«Tu ne peux pas endurer une erreur de cette nature» -Mario Langlois
Rattrapage
La pénalité fantôme à Hutson
«Tu ne peux pas endurer une erreur de cette nature» -Mario Langlois
Villeneuve, Lacelle et Dagenais: plaisir, stress et repêchage de la LNH
Rattrapage
Espoirs de la LHJMQ
Villeneuve, Lacelle et Dagenais: plaisir, stress et repêchage de la LNH
«Pickford a un tir absolument incroyable» -Marc-André Dumont
Rattrapage
Repêché par les Canadiens
«Pickford a un tir absolument incroyable» -Marc-André Dumont
«Les Sharks, pour une rare fois, se lancent» -Jean-François Chaumont
Rattrapage
La porte est ouverte dans l'Association Ouest
«Les Sharks, pour une rare fois, se lancent» -Jean-François Chaumont
«J'ai vu des choses inacceptables des deux côtés» -Wandrille Lefèvre
Rattrapage
Le chaos Sénégal-Maroc à la Coupe d'Afrique
«J'ai vu des choses inacceptables des deux côtés» -Wandrille Lefèvre
«En bout de ligne, McDermott paie la note» -Bruno Heppell
Rattrapage
Les Bills congédient leur entraîneur
«En bout de ligne, McDermott paie la note» -Bruno Heppell
«On peut dire que le Canadien est une équipe de Top 10» -Tony Marinaro
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«On peut dire que le Canadien est une équipe de Top 10» -Tony Marinaro
Kirby Dach de retour au sein du premier trio mardi soir?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Kirby Dach de retour au sein du premier trio mardi soir?