Le Québécois Devin Brosseau, qui évolue dans la KHL, poursuit sa saison avec le Salavat Ioulaïev de Oufa. Il est aussi le coéquipier d'Alexander Zharovsky, l'attaquant de 18 ans repêché par les Canadiens de Montréal.

Écoutez Devin Brosseau parler de son intégration dans la KHL et de son coéquipier avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés