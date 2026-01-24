Discours contre Trump à Davos

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a retenu l'attention du monde entier en livrant un discours appelant les puissances moyennes à s'unir face aux États-Unis, mardi, au sommet de Davos, en Suisse.
Écoutez Christian Dufour donner son avis sur cette allocution généralement applaudie au Canada et à travers le monde, samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.
«Mon point, ce n’est pas de dire que ce discours-là n'était pas bon. Mais est-ce dans l'intérêt national du Canada que notre premier ministre se pose comme l'un des principaux adversaires de Trump sur la planète? Le Canada n'est pas en Europe. Le Canada est en Amérique du Nord, avec comme seul voisin les États-Unis. On fait 80% de notre commerce avec les États-Unis. Plus j'y pense, plus je trouve que monsieur Carney a oublié qu'il était premier ministre du Canada.»