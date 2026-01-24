Discours contre Trump à Davos

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a retenu l'attention du monde entier en livrant un discours appelant les puissances moyennes à s'unir face aux États-Unis, mardi, au sommet de Davos, en Suisse.

Écoutez Christian Dufour donner son avis sur cette allocution généralement applaudie au Canada et à travers le monde, samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.