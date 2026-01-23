Le 1er trio

C'est vendredi, donc, c'est le moment d'une autre présentation du 1er trio avec l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Écoutez Mario Langlois avec l'animateur du Sick Podcast Tony Marinaro, le spécialiste des gardiens de but Stéphane Waite et l'animateur de Bonsoir les sportifs Jérémie Ranville.

Les sujets commentés par les analystes:

Jérémie Rainville:

L’échec avant défaillant des Canadiens face aux Sabres;

À quel point les Canadiens réalisent qu’il faut gagner des matchs et le faire maintenant;

Il estime qu'il y a une surcharge de travail pour Suzuki et Caufield qui doivent s'acclimater à un nouvel ailier;

Les joueurs des Canadiens sont bien préparés, mais restent jeunes. L'équilibre ardu entre le hockey efficace et livrer un spectacle;

Noah Dobson est en train de cimenter sa place en tant que numéro un chez les défenseurs.

Tony Marinaro:

Les Canadiens ont besoin d’un trio d’énergie capable de donner le momentum lors d’un match

Kirby Dach n’a ni la vision ni la lecture de jeu pour être un deuxième centre et peut-être pas pour être un ailier de premier trio. En tout cas, pas pour le moment.

Les Canadiens dominent au niveau des chances de marquer, mais se font surclasser par des équipes physiques. Selon Tony, Lane Hutson est le meilleur défenseur des Canadiens, le numéro un.

Stéphane Waite: