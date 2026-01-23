 Aller au contenu
Sports
Le 1er trio

L'échec avant, le 4e trio et qui est le meilleur défenseur des Canadiens?

par 98.5 Sports

0:00
40:18

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 janvier 2026 20:33

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
L'échec avant, le 4e trio et qui est le meilleur défenseur des Canadiens?
Le premier trio / Cogeco Média

C'est vendredi, donc, c'est le moment d'une autre présentation du 1er trio avec l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Écoutez Mario Langlois avec l'animateur du Sick Podcast Tony Marinaro, le spécialiste des gardiens de but Stéphane Waite et l'animateur de Bonsoir les sportifs Jérémie Ranville.

Les sujets commentés par les analystes:

Jérémie Rainville:

  • L’échec avant défaillant des Canadiens face aux Sabres;
  • À quel point les Canadiens réalisent qu’il faut gagner des matchs et le faire maintenant;
  • Il estime qu'il y a une surcharge de travail pour Suzuki et Caufield qui doivent s'acclimater à un nouvel ailier;
  • Les joueurs des Canadiens sont bien préparés, mais restent jeunes. L'équilibre ardu entre le hockey efficace et livrer un spectacle;
  • Noah Dobson est en train de cimenter sa place en tant que numéro un chez les défenseurs. 

Tony Marinaro:

  • Les Canadiens ont besoin d’un trio d’énergie capable de donner le momentum lors d’un match
  • Kirby Dach n’a ni la vision ni la lecture de jeu pour être un deuxième centre et peut-être pas pour être un ailier de premier trio. En tout cas, pas pour le moment.
  • Les Canadiens dominent au niveau des chances de marquer, mais se font surclasser par des équipes physiques. Selon Tony, Lane Hutson est le meilleur défenseur des Canadiens, le numéro un.

Stéphane Waite:

  • Les Canadiens ne sont pas une grosse équipe en échec avant. Il aurait aimé voir Samuel Blais contre les Sabres;
  • Il dit note que Martin St-Louis, aussi bon soit-il, apprend encore les subtilités de son métier;
  • Les Sabres jouent physiquement, gagnent des batailles et ils jouent comme une équipe des séries éliminatoires;
  • Martin St-Louis doit apporter des ajustements plus rapidement dans le match.
Tony Marinaro, Jérémie Rainville, Mario Langlois et Stéphane Waite/Cogeco média

Source: Tony Marinaro, Jérémie Rainville, Mario Langlois et Stéphane Waite/Cogeco média

Vous aimerez aussi

Marie-Philip Poulin joue encore les héroïnes pour la Victoire
Lagacé le matin
Marie-Philip Poulin joue encore les héroïnes pour la Victoire
0:00
5:28
La délicate question du retour de Patrik Laine
Le Québec maintenant
La délicate question du retour de Patrik Laine
0:00
6:10

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Texier, il est en avant de Dach» -Martin McGuire
Rattrapage
Texier ou Dach sur le 1er trio?
«Texier, il est en avant de Dach» -Martin McGuire
«J'ai tellement adoré son match, son intensité» -Antoine Roussel
Rattrapage
La performance de Zachary Bolduc
«J'ai tellement adoré son match, son intensité» -Antoine Roussel
«Côté talent, je pense que Zharovsky pourrait jouer dans la LNH» -Devin Brosseau
Rattrapage
Repêché par les Canadiens
«Côté talent, je pense que Zharovsky pourrait jouer dans la LNH» -Devin Brosseau
«Le match d'hier était le meilleur du Canadien de la saison» -Antoine Roussel
Rattrapage
Le triomphe des Canadiens contre le Wild
«Le match d'hier était le meilleur du Canadien de la saison» -Antoine Roussel
«Il a été chercher des points dans 18 de ses 22 départs» -Stéphane Waite
Rattrapage
Souvent chambranlant, mais efficace
«Il a été chercher des points dans 18 de ses 22 départs» -Stéphane Waite
La confiance de Sean Payton envers le quart substitut Jarrett Stidham
Rattrapage
NFL
La confiance de Sean Payton envers le quart substitut Jarrett Stidham
«Il faut s'assurer d'être bons à l'endroit où l'on va» -Eric Myles
Rattrapage
Préparation de l'équipe canadienne
«Il faut s'assurer d'être bons à l'endroit où l'on va» -Eric Myles
«Je ne m'attendais pas à ce que Demidov soit aussi dominant» -José Théodore
Rattrapage
Il aimerait voir une progression de Dobes
«Je ne m'attendais pas à ce que Demidov soit aussi dominant» -José Théodore
«Martin nous laisse jouer: il veut qu'on fasse des jeux» -Alexandre Carrier
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Martin nous laisse jouer: il veut qu'on fasse des jeux» -Alexandre Carrier
«Tu ne peux pas endurer une erreur de cette nature» -Mario Langlois
Rattrapage
La pénalité fantôme à Hutson
«Tu ne peux pas endurer une erreur de cette nature» -Mario Langlois
Villeneuve, Lacelle et Dagenais: plaisir, stress et repêchage de la LNH
Rattrapage
Espoirs de la LHJMQ
Villeneuve, Lacelle et Dagenais: plaisir, stress et repêchage de la LNH
«Pickford a un tir absolument incroyable» -Marc-André Dumont
Rattrapage
Repêché par les Canadiens
«Pickford a un tir absolument incroyable» -Marc-André Dumont
«Les Sharks, pour une rare fois, se lancent» -Jean-François Chaumont
Rattrapage
La porte est ouverte dans l'Association Ouest
«Les Sharks, pour une rare fois, se lancent» -Jean-François Chaumont
«J'ai vu des choses inacceptables des deux côtés» -Wandrille Lefèvre
Rattrapage
Le chaos Sénégal-Maroc à la Coupe d'Afrique
«J'ai vu des choses inacceptables des deux côtés» -Wandrille Lefèvre