Ça sent la coupe avec Guy Nantel

En ce vendredi soir glacial, l'animateur Mario Langlois et son co-animateur Pierre Gervais accueillent un invité pour réchauffer l'atmosphère.

Écoutez l'humoriste Guy Nantel parler de son parcours et d'une foule d'autres sujets en ce premier volet du segment Ça sent la coupe du 23 janvier 2026.

Comme d'habitude, le trio discute autour d'un verre de vin.

Le vin de la semaine: Famille Perrin Côtes du Rhône Réserve, 16,95 $

Les sujets et thèmes discutés

L'émission La course destination monde a permis à Guy Nantel de visiter environ 25 pays;

Une anecdote savoureuse lors de son passage en Islande;

Son père et lui ont toujours été de grands partisans des Canadiens;

Son nouveau spectacle est présentement en rodage;

Nantel a inititié au hockey des membres de la famille Joseph (Mathieu et Pierre-Olivier qui jouent dans la LNH).

L'humoriste possède une collection de chandails de hockey historiques portés par les joueurs durant leur carrière et des équipes disparues.

Guy Lafleur

Alain Côté

Dale Hunter

Jean Béliveau

Doug Harvey

Les Maroons de Montréal

Les Golden Seals de la Californie

Les Scouts de Kansas City

Les Barons de Cleveland

Autres sujets discutés