Sports
Ça sent la coupe avec Guy Nantel

Course destination monde, les chandails de collection et la politique

par 98.5 Sports

0:00
1:07:30

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 janvier 2026 22:07

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Pierre Gervais
Pierre Gervais
Course destination monde, les chandails de collection et la politique
Mario Langlois, Guy Nantel et Pierre Gervais. / Cogeco Média

En ce vendredi soir glacial, l'animateur Mario Langlois et son co-animateur Pierre Gervais accueillent un invité pour réchauffer l'atmosphère.

Écoutez l'humoriste Guy Nantel parler de son parcours et d'une foule d'autres sujets en ce premier volet du segment Ça sent la coupe du 23 janvier 2026.

Comme d'habitude, le trio discute autour d'un verre de vin.

Le vin de la semaine: Famille Perrin Côtes du Rhône Réserve, 16,95 $

Les sujets et thèmes discutés

  • L'émission La course destination monde a permis à Guy Nantel de visiter environ 25 pays;
  • Une anecdote savoureuse lors de son passage en Islande;
  • Son père et lui ont toujours été de grands partisans des Canadiens;
  • Son nouveau spectacle est présentement en rodage;
  • Nantel a inititié au hockey des membres de la famille Joseph (Mathieu et Pierre-Olivier qui jouent dans la LNH).

L'humoriste possède une collection de chandails de hockey historiques portés par les joueurs durant leur carrière et des équipes disparues.

  • Guy Lafleur
  • Alain Côté
  • Dale Hunter
  • Jean Béliveau
  • Doug Harvey
  • Les  Maroons de Montréal
  • Les Golden Seals de la Californie
  • Les Scouts de Kansas City
  • Les Barons de Cleveland

Autres sujets discutés

  • Les grands crus et la piquette de la semaine de notre trio.
  • Il évoque son expérience politique au PQ et s'intéresse à la situation actuelle au Québec.

