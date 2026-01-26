Finale de conférence de la NFL

On connaît maintenant l'identité des deux formations qui croiseront le fer lors du 60e Super Bowl, le 8 février prochain, en Californie.
Il s'agira des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Seahawks de Seattle.
Écoutez l'expert football au Réseau Cogeco Média, Bruno Heppell, revenir sur la dernière fin de semaine dans la NFL et sur ce qui nous attend en vue du prochain Super Bowl.
« C'était tout un duel de quarts-arrière. Tu sais, Sam Darnold nous a vraiment gâtés. Mais de l'autre côté, pour Matthew Stafford, c'était la fête : 374 verges, trois touchés, aucune interception... et il perd le match ! Écoute, je ne vais pas chercher plus loin : il est où, le problème ? Le problème, c'est la défensive. »