En zone offensive avec Tony Marinaro

Sur les 61 gardiens ayant joué au moins 15 rencontres dans la Ligue nationale de hockey cette saison, Samuel Montembeault fait mauvaise figure dans de nombreuses catégories.
Le gardien québécois a essuyé de nombreuses critiques de la part des partisans cette saison. Certains l'ont notamment accusé d'avoir coûté la victoire au Tricolore, samedi, face aux Bruins à Boston.
Selon le chroniqueur Tony Marinaro, bien que Samuel Montembeault ait déjà connu de meilleurs jours sous l'uniforme du bleu-blanc-rouge, il est injuste de le blâmer pour tous les problèmes des Canadiens.
«Les gardiens des Canadiens sont aussi bons que le système de jeu devant eux (...) Ce n'est pas juste Samuel Montembeault qui a gaspillé 21 avances sur les 25 qu'il avait ; c'est le Canadien comme équipe. Le Canadien en arrache en désavantage numérique, il me semble qu'ils sont 26e. Tu sais, si tu veux vraiment être une bonne équipe dans la Ligue nationale, il faut que tu sois dans la première moitié de la ligue en désavantage numérique et en avantage numérique. »
