 Aller au contenu
Hockey
En zone offensive avec Tony Marinaro

«Les gardiens des Canadiens sont aussi bons que le système de jeu devant eux»

par 98.5

0:00
20:23

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 26 janvier 2026 19:36

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Tony Marinaro
Tony Marinaro
«Les gardiens des Canadiens sont aussi bons que le système de jeu devant eux»
En zone offensive avec Tony Marinaro / Cogeco Média

Sur les 61 gardiens ayant joué au moins 15 rencontres dans la Ligue nationale de hockey cette saison, Samuel Montembeault fait mauvaise figure dans de nombreuses catégories.

Le gardien québécois a essuyé de nombreuses critiques de la part des partisans cette saison. Certains l'ont notamment accusé d'avoir coûté la victoire au Tricolore, samedi, face aux Bruins à Boston.

Selon le chroniqueur Tony Marinaro, bien que Samuel Montembeault ait déjà connu de meilleurs jours sous l'uniforme du bleu-blanc-rouge, il est injuste de le blâmer pour tous les problèmes des Canadiens.

Écoutez Tony Marinaro sur les difficultés des gardiens du Tricolore avec Mario Langlois, lundi, aux Amateurs de sports.

«Les gardiens des Canadiens sont aussi bons que le système de jeu devant eux (...) Ce n'est pas juste Samuel Montembeault qui a gaspillé 21 avances sur les 25 qu'il avait ; c'est le Canadien comme équipe. Le Canadien en arrache en désavantage numérique, il me semble qu'ils sont 26e. Tu sais, si tu veux vraiment être une bonne équipe dans la Ligue nationale, il faut que tu sois dans la première moitié de la ligue en désavantage numérique et en avantage numérique. »

Tony Marinaro

Autre sujet abordé:

  • Marché des transactions: Kent Hughes devrait-il être actif avant la date limite? Si oui, quel type de joueur doit-il aller chercher?

Vous aimerez aussi

Martin St-Louis brasse la cage de ses troupes à l'entraînement
Les amateurs de sports
Martin St-Louis brasse la cage de ses troupes à l'entraînement
0:00
13:09
«La situation actuelle permet de voir le vrai visage des Canadiens» -Dany Dubé
Les amateurs de sports
«La situation actuelle permet de voir le vrai visage des Canadiens» -Dany Dubé
0:00
10:58

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Mario réussissait toujours à aller chercher l'aspect humain d'une histoire»
Rattrapage
Décès du journaliste Mario Brisebois (1953-2026)
«Mario réussissait toujours à aller chercher l'aspect humain d'une histoire»
«C'est Mario Brisebois qui m'a donné le coup de pouce dont j'avais besoin»
Rattrapage
Ron Fournier rend hommage au regretté journaliste
«C'est Mario Brisebois qui m'a donné le coup de pouce dont j'avais besoin»
«La situation actuelle permet de voir le vrai visage des Canadiens» -Dany Dubé
Rattrapage
Les Amateurs de sports
«La situation actuelle permet de voir le vrai visage des Canadiens» -Dany Dubé
Rams-Seahawks: «C'était tout qu'un duel de quart-arrière !»
Rattrapage
Finale de conférence de la NFL
Rams-Seahawks: «C'était tout qu'un duel de quart-arrière !»
«Le problème de Montembeault, c'est qu'il a la confiance fragile»-Stéphane Waite
Rattrapage
Les Amateurs de sports
«Le problème de Montembeault, c'est qu'il a la confiance fragile»-Stéphane Waite
Martin St-Louis brasse la cage de ses troupes à l'entraînement
Rattrapage
Après deux défaites consécutives
Martin St-Louis brasse la cage de ses troupes à l'entraînement
«Il y a encore trop de questions sans réponse pour que l'on se précipite»
Rattrapage
Marché des transactions
«Il y a encore trop de questions sans réponse pour que l'on se précipite»
«Le plus beau souvenir de spectacles en carrière» -Loud
Rattrapage
Loud s'est produit deux soirs au Centre Bell
«Le plus beau souvenir de spectacles en carrière» -Loud
Course destination monde, les chandails de collection et la politique
Rattrapage
Ça sent la coupe avec Guy Nantel
Course destination monde, les chandails de collection et la politique
L'échec avant, le 4e trio et qui est le meilleur défenseur des Canadiens?
Rattrapage
Le 1er trio
L'échec avant, le 4e trio et qui est le meilleur défenseur des Canadiens?
«Texier, il est en avant de Dach» -Martin McGuire
Rattrapage
Texier ou Dach sur le 1er trio?
«Texier, il est en avant de Dach» -Martin McGuire
«J'ai tellement adoré son match, son intensité» -Antoine Roussel
Rattrapage
La performance de Zachary Bolduc
«J'ai tellement adoré son match, son intensité» -Antoine Roussel
«Côté talent, je pense que Zharovsky pourrait jouer dans la LNH» -Devin Brosseau
Rattrapage
Repêché par les Canadiens
«Côté talent, je pense que Zharovsky pourrait jouer dans la LNH» -Devin Brosseau
«Le match d'hier était le meilleur du Canadien de la saison» -Antoine Roussel
Rattrapage
Le triomphe des Canadiens contre le Wild
«Le match d'hier était le meilleur du Canadien de la saison» -Antoine Roussel