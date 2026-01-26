En zone offensive avec Tony Marinaro

Sur les 61 gardiens ayant joué au moins 15 rencontres dans la Ligue nationale de hockey cette saison, Samuel Montembeault fait mauvaise figure dans de nombreuses catégories.

Le gardien québécois a essuyé de nombreuses critiques de la part des partisans cette saison. Certains l'ont notamment accusé d'avoir coûté la victoire au Tricolore, samedi, face aux Bruins à Boston.

Selon le chroniqueur Tony Marinaro, bien que Samuel Montembeault ait déjà connu de meilleurs jours sous l'uniforme du bleu-blanc-rouge, il est injuste de le blâmer pour tous les problèmes des Canadiens.

