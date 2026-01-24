Le hockey des Canadiens

Après 20 minutes de jeu, les Canadiens mènent par la marque de 1-0 sur leurs rivaux les Bruins.

Martin McGuire et Dany Dubé explorent l'actualité de la LNH, notamment l'ascension fulgurante de Macklin Celebrini.

La discussion tourne vers les Jeux olympiques de Milan : avec le retrait probable de Brayden Point, Nick Suzuki est pressenti pour grimper dans la hiérarchie d'Équipe Canada grâce à son style de jeu polyvalent au centre.

Écoutez le premier entracte du match Canadiens-Bruins, samedi soir avec Martin McGuire et Dany Dubé.