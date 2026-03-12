 Aller au contenu
Football
NFL

«Je pense que Maxx Crosby est heureux avec les Raiders, mais il veut gagner»

par 98.5

le 12 mars 2026 20:20

Mario Langlois
Bruno Heppell
L’ailier défensif des Raiders de Las Vegas, Maxx Crosby, après un match de football de la NFL contre les Texans de Houston, le dimanche 21 décembre 2025, à Houston. / AP Photo/Maria Lysaker

Après avoir fait ses adieux aux partisans des Raiders de Las Vegas, la transaction envoyant l’ailier défensif Maxx Crosby aux Ravens de Baltimore a finalement été annulée mercredi soir. 

Certains médias avancent que les Raiders étaient ouverts à réaliser une autre transaction, mais le principal intéressé a affirmé qu’il s’engageait à rester à Las Vegas. 

Écoutez Bruno Heppell, expert du football au réseau Cogeco Média, commenter les dernières nouvelles dans la NFL avec l'animateur Mario Langlois.

Autres sujets abordés

  • Travis Kelce est de retour avec les Chiefs de Kansas City.
  • Les autres signatures et échanges dans la NFL.

