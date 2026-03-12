Après avoir fait ses adieux aux partisans des Raiders de Las Vegas, la transaction envoyant l’ailier défensif Maxx Crosby aux Ravens de Baltimore a finalement été annulée mercredi soir.

Certains médias avancent que les Raiders étaient ouverts à réaliser une autre transaction, mais le principal intéressé a affirmé qu’il s’engageait à rester à Las Vegas.

Écoutez Bruno Heppell, expert du football au réseau Cogeco Média, commenter les dernières nouvelles dans la NFL avec l'animateur Mario Langlois.

