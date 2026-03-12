 Aller au contenu
Hockey
Droit au but avec José Théodore

«C'est impensable pour moi de sortir Brendan Gallagher de l'alignement»

par 98.5

0:00
20:39

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 12 mars 2026 19:43

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
José Théodore
José Théodore
«C'est impensable pour moi de sortir Brendan Gallagher de l'alignement»
Droit au but avec José Théodore / Cogeco Média

Selon José Théodore, la performance de Jacob Fowler mercredi soir face aux Sénateurs d'Ottawa démontre qu'il est celui qui doit garder la cage du Tricolore lors des séries éliminatoires. 

Toujours selon l'ancien gardien de but, Dobes est maintenant le deuxième dans la hiérarchie, alors que Samuel Montembeault devrait se diriger vers le Rocket de Laval. 

Écoutez l'ancien gardien de but professionnel José Théodore commenter la situation des Canadiens, jeudi, aux Amateurs de sports.

 Autre sujet abordé

  • Est-il venu le temps de retirer Brendan Gallagher de l'alignement pour amener du sang neuf ? « C'est impensable pour moi de le sortir de l'alignement », répond José Théodore. 

«J’ai été gâté par la vie, mais j’ai négligé ma famille» -Michel Bergeron
Radio textos
«J’ai été gâté par la vie, mais j’ai négligé ma famille» -Michel Bergeron
0:00
40:28
«Le fameux ménage à trois n'a absolument pas ébranlé les Canadiens»
Le hockey des Canadiens
«Le fameux ménage à trois n'a absolument pas ébranlé les Canadiens»
0:00
9:54

