Temps d'arrêt

Selon Mario Langlois, Jacob Fowler n’est que le premier d’une série d’espoirs du Tricolore qui sont prêts pour la grande ligue.
Michael Hage, notamment, voit son parcours universitaire tirer à sa fin dans la NCAA. Serait-il intéressant de le faire jouer avec les Canadiens en fin de saison ?
Si oui, à la place de qui ? Et que dire de Florian Xhekaj et d’Owen Beck, qui se trouvent présentement à Laval ?
Écoutez l'animateur Mario Langlois commenter la situation dans laquelle se trouve les Canadiens, jeudi le 12 mars, aux Amateurs de sports.
«De grosses décisions vont devoir être prises bientôt chez les Canadiens.»