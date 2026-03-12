Il a réalisé 34 arrêts mercredi

«L'équipe a bien répondu à l'appel de son entraîneur », estime Dany Dubé, qui voit de nombreux signaux positifs dans les récentes performances des Canadiens.

L'équipe de Martin St-Louis a par ailleurs remporté ses trois derniers matchs, dont deux en moins de 24 heures face aux Maple Leafs et aux Sénateurs.

L'analyste souligne bien évidemment la performance de Jacob Fowler devant le filet des Canadiens mercredi à Ottawa, mais aussi le jeu de Zachary Bolduc qui, sans être flamboyant, s'est grandement amélioré.

Écoutez Dany Dubé commenter les dernières sorties des Canadiens en compagnie de l'animateur Mario Langlois, jeudi, aux Amateurs de sports.