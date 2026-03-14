Le hockey des Canadiens

L'avenir Sharks de San Jose s'annonce prometteur et le défenseur québécois Vincent Desharnais est à même de constater l'évolution de la sensation Macklin Celebrini, qui prend son rôle de leader très au sérieux au sein du vestiaire de son équipe.

Au-delà des ses habiletés sur la glace, Vincent Desharnais louange la maturité du jeune prodige de 19 ans, particulièrement depuis son retour des Jeux de Milan au cours desquels il a pu côtoyer un certain Sidney Crosby.

Justement, les comparaisons affluent entre les deux joueurs. Selon le défenseur, Celebrini a tout pour devenir un leader de la trempe du capitaine des Penguins.

Écoutez le joueur des Sharks, Vincent Desharnais, discuter de l'apport des jeunes joueurs dans le vestiaire de l'équipe, avant la rencontre Sharks-Canadiens, samedi.