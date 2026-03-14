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Le hockey des Canadiens

Brendan Gallagher: une décision crève-coeur pour Martin St-Louis

par 98.5

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 14 mars 2026 19:20

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Brendan Gallagher: une décision crève-coeur pour Martin St-Louis
Brendan Gallagher sera laissé de côté pour la première fois de sa carrière. / La Presse Canadienne

Le retrait de l’alignement du vétéran Brendan Gallagher n’a pas été une décision facile à prendre pour l’entraîneur-chef des Montreal Canadiens, Martin St-Louis.

Reconnaissant l’importance du joueur au sein du groupe et l’attachement que lui portent les partisans, St-Louis a admis qu’il s’agissait de l’une des décisions les plus difficiles depuis le début de la saison. 

Écoutez les propos de l'entraineur-chef lors de l'analyse d'avant-match de la rencontre Sharks-Canadiens, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé. 

Autres sujets abordés

  • «Les jeunes ont soifs, ils veulent gagner»; entrevue avec le défenseur Vincent Desharnais;
  • Les commentaires d'avant-match des joueurs du CH.

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