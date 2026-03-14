Le hockey des Canadiens

Le retrait de l’alignement du vétéran Brendan Gallagher n’a pas été une décision facile à prendre pour l’entraîneur-chef des Montreal Canadiens, Martin St-Louis.

Reconnaissant l’importance du joueur au sein du groupe et l’attachement que lui portent les partisans, St-Louis a admis qu’il s’agissait de l’une des décisions les plus difficiles depuis le début de la saison.

Écoutez les propos de l'entraineur-chef lors de l'analyse d'avant-match de la rencontre Sharks-Canadiens, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.