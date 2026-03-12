 Aller au contenu
Baseball
Classique mondiale de baseball

«Nos Québécois font bonne figure dans l'équipe canadienne» -Alex Agostino

par 98.5

0:00
6:48

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 12 mars 2026 19:51

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Alex Agostino
Alex Agostino
«Nos Québécois font bonne figure dans l'équipe canadienne» -Alex Agostino
Abraham Toro est l'une des raisons du succès du Canada à la Classique mondiale de baseball. / AP Photo/Fernando Llano

Le Canada s’est qualifié pour les quarts de finale de la Classique mondiale de baseball pour la première fois de son histoire grâce à une victoire de 7-2 sur Cuba, mercredi. Cuba n’avait jamais été éliminé dès la phase de groupes auparavant.

En plus du Canada, l'Italie a causé la surprise mercredi avec une victoire aux dépens des États-Unis. 

Écoutez Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie et expert baseball au réseau Cogeco Média commenter la Classique mondiale, jeudi, en compagnie de Mario Langlois.

