Le Canada s’est qualifié pour les quarts de finale de la Classique mondiale de baseball pour la première fois de son histoire grâce à une victoire de 7-2 sur Cuba, mercredi. Cuba n’avait jamais été éliminé dès la phase de groupes auparavant.

En plus du Canada, l'Italie a causé la surprise mercredi avec une victoire aux dépens des États-Unis.

