Le hockey des Canadiens

Au deuxième entracte à Boston, alors que Cole Caufield domine avec un tour du chapeau donnant l'avance à son équipe 3-2, Dany Dubé souligne l'importance vitale des matchs au sein de la division Atlantique.

Pour espérer connaître du succès en séries, les Canadiens doivent améliorer leurs performances face à des rivaux comme les Bruins, contre qui Samuel Montembeault affiche historiquement des statistiques en deçà des standards.

Actuellement troisième de la division avec neuf victoires, le Tricolore montre des signes encourageants, portés par l'offensive de son premier trio et l'apport de ses vétérans, essentiels pour rivaliser avec la stabilité du duo de gardiens bostonnais.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, lors du 2e entracte du match Canadiens-Bruins, samedi, avec Martin McGuire.