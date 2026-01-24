 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

«Ce sont des matchs qui mettent la table pour les séries»

par 98.5

0:00
5:28

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 24 janvier 2026 21:10

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Ce sont des matchs qui mettent la table pour les séries»
Dany Dubé / Cogeco Média

Au deuxième entracte à Boston, alors que Cole Caufield domine avec un tour du chapeau donnant l'avance à son équipe 3-2, Dany Dubé souligne l'importance vitale des matchs au sein de la division Atlantique. 

Pour espérer connaître du succès en séries, les Canadiens doivent améliorer leurs performances face à des rivaux comme les Bruins, contre qui Samuel Montembeault affiche historiquement des statistiques en deçà des standards.

Actuellement troisième de la division avec neuf victoires, le Tricolore montre des signes encourageants, portés par l'offensive de son premier trio et l'apport de ses vétérans, essentiels pour rivaliser avec la stabilité du duo de gardiens bostonnais.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, lors du 2e entracte du match Canadiens-Bruins, samedi, avec Martin McGuire. 

Vous aimerez aussi

«On est à un défenseur près du bonheur chez le Canadien» -Dany Dubé
Le hockey des Canadiens
«On est à un défenseur près du bonheur chez le Canadien» -Dany Dubé
0:00
54:57
«Texier, il est en avant de Dach» -Martin McGuire
Les amateurs de sports
«Texier, il est en avant de Dach» -Martin McGuire
0:00
8:40

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
Équipe Canada: Nick Suzuki, le remplaçant idéal de Brayden Point?
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Équipe Canada: Nick Suzuki, le remplaçant idéal de Brayden Point?
«On est à un défenseur près du bonheur chez le Canadien» -Dany Dubé
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«On est à un défenseur près du bonheur chez le Canadien» -Dany Dubé
«On s'est creusé un trop gros trou» -Martin St-Louis
Rattrapage
Échec avant déficient
«On s'est creusé un trop gros trou» -Martin St-Louis
«Trois buts, c'est un petit peu trop en partant» -Phillip Danault
Rattrapage
Un mauvais départ qui coûte cher
«Trois buts, c'est un petit peu trop en partant» -Phillip Danault
Est-ce que le ménage à trois des gardiens a nui aux Canadiens?
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Est-ce que le ménage à trois des gardiens a nui aux Canadiens?
Les acheteurs et les vendeurs en puissance
Rattrapage
Le hockey de la LNH
Les acheteurs et les vendeurs en puissance
Comment stopper les Sabres et Tage Thompson?
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Comment stopper les Sabres et Tage Thompson?
«Notre jeu à cinq contre cinq était excellent» -Martin St-Louis
Rattrapage
Dominant à forces égales
«Notre jeu à cinq contre cinq était excellent» -Martin St-Louis
«Les défenseurs sont en feu» -Alexandre Carrier
Rattrapage
Contribution supérieure
«Les défenseurs sont en feu» -Alexandre Carrier
Découvrez Maddox Dagenais et Xavier Villeneuve
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Découvrez Maddox Dagenais et Xavier Villeneuve
Combien de victoires en temps réglementaire pour être un club élite?
Rattrapage
Le commentaire de Dany Dubé
Combien de victoires en temps réglementaire pour être un club élite?
Lane Hutson et Quinn Hughes sur la même patinoire
Rattrapage
Canadiens-Wild
Lane Hutson et Quinn Hughes sur la même patinoire
Les difficultés à l'attaque se poursuivent pour le CH
Rattrapage
Le commentaire de Dany Dubé
Les difficultés à l'attaque se poursuivent pour le CH
Le retour de Jake Evans se fait sentir
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Le retour de Jake Evans se fait sentir