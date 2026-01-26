Bonification de la TPS

25% des ménages canadiens composent avec l'insécurité alimentaire et 50 % sont à deux doigts de devoir se tourner vers une banque alimentaire.

Ces chiffres illustrent à quel point la situation économique est difficile pour un grand nombre de Canadiens.

Pour remédier à la situation, le premier ministre Mark Carney a annoncé une série de mesures, notamment une bonification de 25 % du crédit de TPS.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert commenter ces mesures annoncées lundi en compagnie de l'animateur Philippe Cantin.