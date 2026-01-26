 Aller au contenu
Politique fédérale
Si Poilievre réussit son vote de confiance

Un groupe d'élus conservateurs songe à siéger comme indépendants

le 26 janvier 2026 17:41

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Un groupe d'élus conservateurs songe à siéger comme indépendants
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Selon le chroniqueur Dimitri Soudas, un groupe de députés conservateurs songerait à siéger comme indépendants si Pierre Poilievre réussit son vote de confiance ce vendredi.

Écoutez l'analyse du chroniqueur spécialisé en politique fédérale, Dimitri Soudas, lundi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

« Ce qui circule dans les banquettes conservatrices ces jours-ci, c'est qu'un groupe de députés songe à siéger comme indépendants. Ce serait une réaction au fait que monsieur Poilievre pourrait gagner son pari vendredi. »

Dimitri Soudas

Autres sujets abordés:

  • Le « tour de passe-passe comptable » de Mark Carney;
  • Irons-nous en élections bientôt?

