Si Poilievre réussit son vote de confiance

Selon le chroniqueur Dimitri Soudas, un groupe de députés conservateurs songerait à siéger comme indépendants si Pierre Poilievre réussit son vote de confiance ce vendredi.
Écoutez l'analyse du chroniqueur spécialisé en politique fédérale, Dimitri Soudas, lundi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
« Ce qui circule dans les banquettes conservatrices ces jours-ci, c'est qu'un groupe de députés songe à siéger comme indépendants. Ce serait une réaction au fait que monsieur Poilievre pourrait gagner son pari vendredi. »
