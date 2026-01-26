Si Poilievre réussit son vote de confiance

Selon le chroniqueur Dimitri Soudas, un groupe de députés conservateurs songerait à siéger comme indépendants si Pierre Poilievre réussit son vote de confiance ce vendredi.

Écoutez l'analyse du chroniqueur spécialisé en politique fédérale, Dimitri Soudas, lundi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.