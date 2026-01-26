À la suite d'un entretien avec Tim Walz

À la suite du décès d'Alex Pretti, abattu par les agents l'ICE, le président Donald Trump aurait accepté de réduire le nombre de polices de l'immigration dans la ville de Minneapolis après s'être entretenu avec le gouverneur du Minnesota, Tim Walz.

Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin revenir sur les récents événements à Minneapolis avec l'animateur Philippe Cantin.