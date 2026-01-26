Scénariste et réalisateur de «Folie connerie»

Catherine Beauchamp et Philippe Cantin reçoivent Éric K. Boulianne pour discuter de son nouveau long-métrage, Folie connerie.

Ce film audacieux plonge sans tabou dans l'univers du polyamour et des couples ouverts, un sujet souvent traité de manière superficielle au cinéma.

Le scénariste, réalisateur et acteur explique avoir voulu dépeindre cette réalité avec réalisme et bienveillance, loin des clichés moralisateurs.

Entouré d'une équipe incluant des coordonnateurs d'intimité, il propose une œuvre qui, bien que parsemée d'humour, invite à une réflexion profonde sur les modèles relationnels contemporains et l'intimité adulte.

