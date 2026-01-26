 Aller au contenu
Homme abattu par les agents du ICE

Les manifestations se poursuivent à Minneapolis

par 98.5

0:00
5:14

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 janvier 2026 15:44

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Any Guillemette
Any Guillemette
Les manifestations se poursuivent à Minneapolis
Le Québec maintenant / La Presse Canadienne

Les manifestations se poursuivent à Minneapolis à la suite du décès d'Alex Pretti, un homme abattu par la police de l'immigration ICE samedi.

En parallèle, la population se recueille autour d'un mémorial pour souligner la mémoire de l'homme décédé à l'âge de 37 ans.

Le président Donald Trump s'est entretenu, lundi, avec le gouverneur du Minnesota, Tim Waltz. 

Écoutez la journaliste de Cogeco Média Any Guillemette, en direct de Minneapolis au Minnesota, faire le point sur les manifestations, lundi, au Québec maintenant.

La journaliste rapporte également que plusieurs parents décident de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, de peur d'être interpellé par des policiers du ICE.

«Il y a des gens qui sont carrément frustrés, qui nous disent que les policiers font ce qu'ils veulent en toute immunité et qui ne se passera jamais rien. Il y en a d'autres qui sont juste tristes. Quelqu'un me rappelait aussi qu'il y a eu George Floyd, il y a eu Renee Nicole Good un peu plus tôt cette année et là, Alex Pretti. Beaucoup de gens qui trouvent que c'est trop pour une seule ville.»

Any Guillemette

