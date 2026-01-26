Homme abattu par les agents du ICE

Les manifestations se poursuivent à Minneapolis à la suite du décès d'Alex Pretti, un homme abattu par la police de l'immigration ICE samedi.

En parallèle, la population se recueille autour d'un mémorial pour souligner la mémoire de l'homme décédé à l'âge de 37 ans.

Le président Donald Trump s'est entretenu, lundi, avec le gouverneur du Minnesota, Tim Waltz.

Écoutez la journaliste de Cogeco Média Any Guillemette, en direct de Minneapolis au Minnesota, faire le point sur les manifestations, lundi, au Québec maintenant.

La journaliste rapporte également que plusieurs parents décident de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, de peur d'être interpellé par des policiers du ICE.