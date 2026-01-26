Course à la chefferie de la CAQ

Les jeux sont faits pour la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec: les ministres Christine Fréchette et Bernard Drainville mèneront campagne afin de convaincre les militants de la CAQ de les choisir comme prochain chef et premier ministre du Québec.

Nathalie Normandeau souligne d'abord le nombre d'appui de chaque côté, alors que Christine Fréchette sur plusieurs appuis importants au sein du caucus, Bernard Drainville a reçu l'appui d'un seul ministre, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

Lors de son passage à l’émission Lagacé le matin, la ministre de l'Économie a indiqué que l'accès au logement pour les générations futures serait l'une de ses priorités.

Son vis-à-vis, en revanche, a préféré ne pas s'avancer sur le premier geste qu'il poserait en cas de victoire. Cette absence de réponse a fait sourciller l'animatrice.