 Aller au contenu
Politique provinciale
Course à la chefferie de la CAQ

«Avantage numérique pour Christine Fréchette» -Nathalie Normandeau

par 98.5

0:00
9:23

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 janvier 2026 17:35

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Avantage numérique pour Christine Fréchette» -Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Les jeux sont faits pour la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec: les ministres Christine Fréchette et Bernard Drainville mèneront campagne afin de convaincre les militants de la CAQ de les choisir comme prochain chef et premier ministre du Québec.

Nathalie Normandeau souligne d'abord le nombre d'appui de chaque côté, alors que Christine Fréchette sur plusieurs appuis importants au sein du caucus, Bernard Drainville a reçu l'appui d'un seul ministre, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

Écoutez l'éditorial politique de Nathalie Normandeau à l'émission Le Québec maintenant, avec Philippe Cantin.

Lors de son passage à l’émission Lagacé le matin, la ministre de l'Économie a indiqué que l'accès au logement pour les générations futures serait l'une de ses priorités.

Son vis-à-vis, en revanche, a préféré ne pas s'avancer sur le premier geste qu'il poserait en cas de victoire. Cette absence de réponse a fait sourciller l'animatrice.

«C'est une occasion manquée de faire bonne impression de la part de Bénard Drainville. Ce n'est plus de la prudence, l'impression qu'il nous donne, c'est qu'il a encore besoin de temps pour réfléchir, alors qu'il est ministre depuis un certain nombre d'années. S'il y a un homme qui a une opinion sur à peu près tout, c'est bien Bernard Drainville. Je comprends pas cette absence de réponse, parce que le fait de réfléchir, pour moi, c'est l'équivalent d'une absence de réponse.»

Nathalie Normandeau

Vous aimerez aussi

«Les relations se réchauffent entre Yves-François Blanchet et PSPP»
Signé Lévesque
«Les relations se réchauffent entre Yves-François Blanchet et PSPP»
0:00
3:23
Course à la CAQ: Christine Fréchette se défend d'avoir eu des infos privilégiées
Lagacé le matin
Course à la CAQ: Christine Fréchette se défend d'avoir eu des infos privilégiées
0:00
13:37

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Les Canadiens vont devoir se brancher sur Xhekaj et Struble»
Rattrapage
En vue de la date limite des transactions
«Les Canadiens vont devoir se brancher sur Xhekaj et Struble»
Comment le mentorat peut-il réduire le décrochage scolaire?
Rattrapage
Le Québec maintenant
Comment le mentorat peut-il réduire le décrochage scolaire?
Un ménage canadien sur quatre compose avec l’insécurité alimentaire
Rattrapage
Bonification de la TPS
Un ménage canadien sur quatre compose avec l’insécurité alimentaire
Trump accepterait de réduire le nombre d'agents de l'ICE à Minneapolis
Rattrapage
À la suite d'un entretien avec Tim Walz
Trump accepterait de réduire le nombre d'agents de l'ICE à Minneapolis
Un groupe d'élus conservateurs songe à siéger comme indépendants
Rattrapage
Si Poilievre réussit son vote de confiance
Un groupe d'élus conservateurs songe à siéger comme indépendants
Des voleurs pillent un organisme venant en aide aux enfants défavorisés à Granby
Rattrapage
Je pars du bon pied
Des voleurs pillent un organisme venant en aide aux enfants défavorisés à Granby
Divulgation de secrets nucléaires: Xi Jinping poursuit sa purge militaire
Rattrapage
Tensions internes au Parti communiste
Divulgation de secrets nucléaires: Xi Jinping poursuit sa purge militaire
Éric K. Boulianne explore l'intimité et le polyamour avec son film
Rattrapage
Scénariste et réalisateur de «Folie connerie»
Éric K. Boulianne explore l'intimité et le polyamour avec son film
«Carney doit être capable de regarder l'histoire de son pays en pleine face»
Rattrapage
Biz réagit au discours de Carney à Québec
«Carney doit être capable de regarder l'histoire de son pays en pleine face»
Christine Fréchette veut mettre de l'avant son expérience
Rattrapage
Candidate à la chefferie de la CAQ
Christine Fréchette veut mettre de l'avant son expérience
«Les joueurs ne montrent pas beaucoup leur personnalité» -Meeker Guerrier
Rattrapage
Joueurs du CH à TLMEP
«Les joueurs ne montrent pas beaucoup leur personnalité» -Meeker Guerrier
Quatre employés d'une école suspendus pour des allégations de voies de fait
Rattrapage
École des Perséides à Laval
Quatre employés d'une école suspendus pour des allégations de voies de fait
Lionel Richie au Centre Bell: un rendez-vous nostalgique à Montréal
Rattrapage
Avec Earth Wind and Fire
Lionel Richie au Centre Bell: un rendez-vous nostalgique à Montréal
Les manifestations se poursuivent à Minneapolis
Rattrapage
Homme abattu par les agents du ICE
Les manifestations se poursuivent à Minneapolis