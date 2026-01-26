 Aller au contenu
Candidate à la chefferie de la CAQ

Christine Fréchette veut mettre de l'avant son expérience

Le Québec maintenant

le 26 janvier 2026

Philippe Cantin
La ministre Christine Fréchette parviendra-t-elle à marquer les esprits des Québécois durant la course à la tête de la Coalition Avenir Québec?

Dans un récent sondage, 66% des répondants affirmaient ne pas connaitre celle qui a occupé les postes de ministre de l'Immigration et de l'Économie.

De son côté, la principale intéressée indique qu'elle ira à la rencontre des électeurs, notamment dans les régions du Québec, et souhaite se baser sur les mandats importants qu'elle a relevés au gouvernement pour faire connaitre sa candidature.

Écoutez la ministre et prétendante à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette, discuter de sa campagne à venir, lundi, au micro de Philippe Cantin.

«J'ai assumé des rôles importants au cours des trois dernières années au gouvernement, à la fois à l'immigration et en économie où là il y a eu la guerre tarifaire qui rapidement s'est invitée dans le paysage. Ça a été quand même des occasions de montrer que je suis capable de faire face aux défis, de gérer des crises et puis d'arriver avec des solutions. Pour la suite des choses, ça va être intéressant de pouvoir miser sur ces atouts-là pour me faire connaître en tant que candidate.»

Autres sujets abordés

  • Son départ du Parti Québécois;
  • Son lien avec son rival dans cette course, Bernard Drainville.

