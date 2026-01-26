Candidate à la chefferie de la CAQ

La ministre Christine Fréchette parviendra-t-elle à marquer les esprits des Québécois durant la course à la tête de la Coalition Avenir Québec?

Dans un récent sondage, 66% des répondants affirmaient ne pas connaitre celle qui a occupé les postes de ministre de l'Immigration et de l'Économie.

De son côté, la principale intéressée indique qu'elle ira à la rencontre des électeurs, notamment dans les régions du Québec, et souhaite se baser sur les mandats importants qu'elle a relevés au gouvernement pour faire connaitre sa candidature.

