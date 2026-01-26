Avec Earth Wind and Fire

La légende Lionel Richie sera au Centre Bell le 5 juillet, accompagné du groupe Earth, Wind & Fire.

Catherine Beauchamp présente également une initiative caritative liée à la série québécoise Empathie: la vente de t-shirts arborant le calembour «Chat va bien» au profit de la Fondation Pinel, inspirée par une scène marquante de Brigitte Lafleur.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, lundi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.

