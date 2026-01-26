 Aller au contenu
Avec Earth Wind and Fire

Lionel Richie au Centre Bell: un rendez-vous nostalgique à Montréal

par 98.5

le 26 janvier 2026 15:46

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Lionel Richie au Centre Bell: un rendez-vous nostalgique à Montréal
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

La légende Lionel Richie sera au Centre Bell le 5 juillet, accompagné du groupe Earth, Wind & Fire.

Catherine Beauchamp présente également une initiative caritative liée à la série québécoise Empathie: la vente de t-shirts arborant le calembour «Chat va bien» au profit de la Fondation Pinel, inspirée par une scène marquante de Brigitte Lafleur. 

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, lundi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.

Autre sujet abordé: 

  • Le refus de Donald Trump d'assister au Super Bowl en Californie, invoquant la distance, mais surtout son mécontentement face aux choix musicaux de Green Day et Bad Bunny.

