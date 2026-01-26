Un organisme de Granby venant en aide aux jeunes de milieux défavorisés s’est fait voler l’intégralité de son entrepôt de bottes, de chaussures et de vêtements d'hiver neufs.
Écoutez le président de la fondation Je pars du bon pied, William McGale, revenir sur ce vol au micro de Philippe Cantin, lundi.
« C'est une petite fondation. En réalité, on ne roule pas sur l'or et c'est 100 % du bénévolat qu'on fait. Il faut que j'en fasse mention. Donc, on met beaucoup de temps et de travail là-dedans pour pouvoir aider les jeunes défavorisés ici, à Granby. C’était vraiment frustrant. »
Les auditeurs intéressés à donner un coup de main à l'organisme sont invités à se diriger vers le site de la fondation.