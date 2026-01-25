Drainville se lance pour succéder à Legault

Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, est le premier à s'être officiellement lancé dans la course à la succession de François Legault, en annonçant sa candidature, samedi, sur les réseaux sociaux.
Écoutez le candidat à la chefferie de la Coalition avenir Québec s'exprimer sur le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Je veux être le candidat de ce que j'ai appelé le vrai monde. Appelons-les les travailleurs de la boîte à lunch ou les hommes et les femmes qui courent le matin pour aller mener le petit à la garderie, et qui se dépêchent pour revenir faire le souper, les devoirs et tout le reste. Je m'identifie à ces gens-là, et j'espère qu'ils vont s'identifier à moi, parce que je pense que j'ai une sensibilité pour eux.»