Drainville se lance pour succéder à Legault

Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, est le premier à s'être officiellement lancé dans la course à la succession de François Legault, en annonçant sa candidature, samedi, sur les réseaux sociaux.

Écoutez le candidat à la chefferie de la Coalition avenir Québec s'exprimer sur le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.