Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrant des individus s'amusant à dévisser des écrous de roues de véhicules stationnés s'avèrent être une réalité bien concrète au Québec.

Éliane, une citoyenne de Saint-Jérôme, a frôlé l'accident après avoir visité plusieurs commerces de sa région le 23 décembre dernier.

En reprenant la route le lendemain, un bruit anormal l'a forcée à s'arrêter pour constater qu'il lui manquait deux écrous et qu'un troisième était presque entièrement dévissé.

Ce phénomène, qui pourrait être lié au «Lug Nut Challenge» sur TikTok, a également été rapporté par d'autres citoyens, notamment au Costco de Saint-Jérôme et dans un Walmart à Vaudreuil.

Bien que des erreurs de serrage surviennent parfois en garage lors de la pose des pneus d'hiver, le chroniqueur automobile Carl Nadeau rappelle que le sabotage intentionnel représente une menace sérieuse pour la sécurité routière.

Écoutez Éliane et le chroniqueur Carl Nadeau aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.