Le 98.5 au Minnesota

Alex Pretti, un infirmier âgé de 37 ans, a été abattu par des agents de la police de l'immigration (ICE) à Minneapolis aux États-Unis samedi matin.
Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on peut voir les agents rudoyer l'homme de coups avant de faire feu sur lui alors qu'il se trouvait au sol.
Selon les autorités fédérales, le suspect était été armé.
C'est la deuxième fois qu'un Américain est tué par balles par les agents de l'ICE en un mois. Renee Nicole Good avait été abattue par la police de l'immigration le 7 janvier dernier.
Écoutez le résumé d'Any Guillemette, envoyée spéciale du 98.5 au Minnesota, décrire la situation sur le terrain, dans le tour d'horizon de Patrick Lagacé lundi matin.
«Le premier mot qui me vient en tête, c'est la peur. Parce que les gens ont peur de beaucoup de choses. Beaucoup me disent avoir peur d'être une prochaine victime [...] Les gens ont peur aussi de parler. [...] La ville est un peu paralysée. Il y a eu d'importantes fermetures: les écoles, les boutiques, les bureaux. Pour une seule raison les gens ont peur d'aller travailler, les gens ont peur de tomber aux mains des agents de l'ICE. Donc, c'est vraiment le sentiment généralisé.»
