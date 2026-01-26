Le 98.5 au Minnesota

Alex Pretti, un infirmier âgé de 37 ans, a été abattu par des agents de la police de l'immigration (ICE) à Minneapolis aux États-Unis samedi matin.

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on peut voir les agents rudoyer l'homme de coups avant de faire feu sur lui alors qu'il se trouvait au sol.

Selon les autorités fédérales, le suspect était été armé.

C'est la deuxième fois qu'un Américain est tué par balles par les agents de l'ICE en un mois. Renee Nicole Good avait été abattue par la police de l'immigration le 7 janvier dernier.

