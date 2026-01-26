 Aller au contenu
Société
Le 98.5 au Minnesota

Minneapolis: «Le premier mot qui me vient en tête, c'est la peur»

par 98.5

0:00
21:07

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 janvier 2026 06:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Any Guillemette
Any Guillemette

et autres

Minneapolis: «Le premier mot qui me vient en tête, c'est la peur»
Les hommages à Alex Pretti, cet infirmier de 37 ans abattu par des agents de l'ICE, se multiplient à Minneapolis / (Any Guillemette/Cogeco Nouvelles)

Alex Pretti, un infirmier âgé de 37 ans, a été abattu par des agents de la police de l'immigration (ICE) à Minneapolis aux États-Unis samedi matin.

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on peut voir les agents rudoyer l'homme de coups avant de faire feu sur lui alors qu'il se trouvait au sol.

Selon les autorités fédérales, le suspect était été armé.

C'est la deuxième fois qu'un Américain est tué par balles par les agents de l'ICE en un mois. Renee Nicole Good avait été abattue par la police de l'immigration le 7 janvier dernier.

Écoutez le résumé d'Any Guillemette, envoyée spéciale du 98.5 au Minnesota, décrire la situation sur le terrain, dans le tour d'horizon de Patrick Lagacé lundi matin.

«Le premier mot qui me vient en tête, c'est la peur. Parce que les gens ont peur de beaucoup de choses. Beaucoup me disent avoir peur d'être une prochaine victime [...] Les gens ont peur aussi de parler. [...] La ville est un peu paralysée. Il y a eu d'importantes fermetures: les écoles, les boutiques, les bureaux. Pour une seule raison les gens ont peur d'aller travailler, les gens ont peur de tomber aux mains des agents de l'ICE. Donc, c'est vraiment le sentiment généralisé.»

Any Guillemette

Autres sujets abordés

  • Climat au Québec: une tempête hivernale frappe la province;
  • De nombreux vols sont annulés à l'aéroport Montréal-Trudeau ainsi qu'à Toronto, Chicago et New York en raison des conditions météorologiques;
  • Plusieurs établissements scolaires de la région de Montréal ferment leurs portes;
  • Christine Fréchette et Bernard Drainville lancent officiellement leur campagne pour succéder à François Legault;
  • Quatre membres du personnel d'une école primaire de Laval ont été suspendus pour des allégations de voies de fait troublantes sur un élève;
  • L'ex-dirigeant de Norbourg, Vincent Lacroix, est désormais un homme libre et poursuit des études de doctorat en communication;
  • Le gouvernement fédéral annonce une bonification du crédit de TPS;
  • Paul St-Pierre Plamondon réagit vivement aux propos historiques de Mark Carney sur les Plaines d'Abraham et propose le droit de vote à 16 ans;
  • Israël refuse de rouvrir le point de passage vers Gaza tant que le corps du dernier otage n'aura pas été récupéré.

Vous aimerez aussi

Autobus scolaire: hausse de 15% des automobilistes ignorant les arrêts
La commission
Autobus scolaire: hausse de 15% des automobilistes ignorant les arrêts
0:00
4:40
Le Canadien doit-il annuler son match au Minnesota par solidarité?
La commission
Le Canadien doit-il annuler son match au Minnesota par solidarité?
0:00
3:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Le Bonhomme Carnaval: entre traditions, innovations et neutralité politique
Rattrapage
Carnaval de Québec, du 6 au 15 février
Le Bonhomme Carnaval: entre traditions, innovations et neutralité politique
Un pharmacien de Saguenay ouvre une clinique pour patients orphelins
Rattrapage
Engorgement du système de santé
Un pharmacien de Saguenay ouvre une clinique pour patients orphelins
Le centre-ville renaît grâce au REM: «Il s'est passé quelque chose de majeur»
Rattrapage
Hausse significative de l'achalandage
Le centre-ville renaît grâce au REM: «Il s'est passé quelque chose de majeur»
Le vote à 16 ans, bonne ou mauvaise idée? «J'ai peur que ce soit le vote à papa»
Rattrapage
Proposition du PQ
Le vote à 16 ans, bonne ou mauvaise idée? «J'ai peur que ce soit le vote à papa»
Les arbres peuvent-ils vraiment exploser sous l'effet du froid ?
Rattrapage
Mythe ou réalité?
Les arbres peuvent-ils vraiment exploser sous l'effet du froid ?
Profilage racial: «Ça m'est arrivé quelques fois» -Soraya Martinez Ferrada
Rattrapage
Caméras corporelles portées par la police
Profilage racial: «Ça m'est arrivé quelques fois» -Soraya Martinez Ferrada
«Plus les menaces de Trump sont impulsives, moins ça devient sérieux»
Rattrapage
Toujours plus de tarifs
«Plus les menaces de Trump sont impulsives, moins ça devient sérieux»
Mark Carney est-il «déconnecté» de la réalité québécoise?
Rattrapage
Discours controversé sur les Plaines
Mark Carney est-il «déconnecté» de la réalité québécoise?
Minneapolis: «Les gens sont révoltés et n’achètent pas la version officielle»
Rattrapage
Le 98.5 au Minnesota
Minneapolis: «Les gens sont révoltés et n’achètent pas la version officielle»
Bernard Drainville veut «prendre le temps de réfléchir» à ses priorités
Rattrapage
Vidéo
Course à la chefferie de la CAQ
Bernard Drainville veut «prendre le temps de réfléchir» à ses priorités
Regarder14:23Patrick Lagacé
Course à la CAQ: Christine Fréchette se défend d'avoir eu des infos privilégiées
Rattrapage
Vidéo
Succession de François Legault
Course à la CAQ: Christine Fréchette se défend d'avoir eu des infos privilégiées
Regarder13:37Patrick Lagacé
Explosion des coûts des voyages dans le Sud: «Il ne reste plus rien d'abordable»
Rattrapage
Les Canadiens boudent les États-Unis
Explosion des coûts des voyages dans le Sud: «Il ne reste plus rien d'abordable»
Jean Boulet et Benoît Charette deviennent des superministres
Rattrapage
En raison de la course à la chefferie
Jean Boulet et Benoît Charette deviennent des superministres
Barack Obama réagit au drame de Minneapolis
Rattrapage
Un autre Américain abattu par l'ICE
Barack Obama réagit au drame de Minneapolis
Spécial «du roi» | L'énigme du lundi 26 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «du roi» | L'énigme du lundi 26 janvier