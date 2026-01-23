 Aller au contenu
Justice et faits divers
Vitres brisées, bagarres... et coup de feu

École Antoine-Brossard: le «Far West» aux portes d’un centre d'achat

par 98.5

0:00
6:35

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 janvier 2026 08:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
École Antoine-Brossard: le «Far West» aux portes d'un centre d'achat
École Antoine-Brossard: le «Far West» aux portes d’un centre d'achat / Adobe Stock

Une violente altercation survenue mercredi près de l’école secondaire Antoine-Brossard a franchi un nouveau sommet d’agressivité avec l’utilisation de poivre de Cayenne, d’une arme blanche et le déclenchement d’au moins un coup de feu. Les commerçants du secteur dénoncent un climat de violence qui ne cesse de s'envenimer.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel et le propriétaire d'une entreprise du secteur, Mario Lacombe, faire le point sur la situation, vendredi.

Interrogé sur l'évolution de la situation depuis son arrivée dans le secteur il y a 13 ans, le commerçant ne mâche pas ses mots.

«C’est un peu comme le "Far West" dans le sens où les 150, 200 jeunes débarquent au centre d’achat [...] y’a de la testostérone puis ça se bouscule, ça prend le stationnement comme terrain de jeu. [...] Des armes, c’est pas la première fois qu’on en voit au centre d’achat [...] mais là que quelqu’un ait tiré, ça c’est une escalade vers le haut.»

Mario Lacombe

Malgré ce constat inquiétant, M. Lacombe note une lueur d'espoir à la suite d'une rencontre de plus de deux heures tenue jeudi entre la direction de l'école, le SPAL et la Ville de Brossard. Il affirme avoir ressenti une volonté d'agir concrètement pour sécuriser les lieux d'ici la prochaine rentrée scolaire.

