Vitres brisées, bagarres... et coup de feu

Une violente altercation survenue mercredi près de l’école secondaire Antoine-Brossard a franchi un nouveau sommet d’agressivité avec l’utilisation de poivre de Cayenne, d’une arme blanche et le déclenchement d’au moins un coup de feu. Les commerçants du secteur dénoncent un climat de violence qui ne cesse de s'envenimer.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel et le propriétaire d'une entreprise du secteur, Mario Lacombe, faire le point sur la situation, vendredi.

Interrogé sur l'évolution de la situation depuis son arrivée dans le secteur il y a 13 ans, le commerçant ne mâche pas ses mots.