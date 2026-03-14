Le hockey des Canadiens

Les animateurs Dany Dubé et Martin McGuire ont eu la chance d'échanger avec le joyau des Sharks, Macklin Celebrini, avant la rencontre face au CH.

À 19 ans seulement, le dynamique attaquant occupe le 5e rang des compteurs de la ligue avec une récolte de 91 points et pourrait bien être la prochaine grande vedette de la Ligue nationale.

Les Canadiens devront surveiller le joueur étoile Macklin Celebrini, qui a déjà inscrit le premier but des siens, s'ils souhaitent obtenir leur revanche face aux Sharks.

Écoutez l'analyse du premier entracte du match Sharks-Canadiens, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.