Les réactions des amateurs étaient quelque peu négatives, jeudi, au terme du revers de 4-2 des Canadiens de Montréal contre les Sabres de Montréal.
Écoutez l'animateur de Bonsoir des sportifs, Jérémie Rainville, commenter le moral des amateurs des Canadiens de Montréal.
Les sujets discutés
- Les réactions des amateurs des Canadiens après la victoire contre le Wild du Minnesota et la défaite face aux Sabres de Buffalo;
- On écoute les opinions des auditeurs;
- L’importance de modèles comme Lane Hudson et Quinn Hughes;
- La diversité sociale des supporters montréalais.