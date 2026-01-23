Les réactions des amateurs étaient quelque peu négatives, jeudi, au terme du revers de 4-2 des Canadiens de Montréal contre les Sabres de Montréal.

Écoutez l'animateur de Bonsoir des sportifs, Jérémie Rainville, commenter le moral des amateurs des Canadiens de Montréal.

Les sujets discutés