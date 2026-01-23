 Aller au contenu
Hockey
Canadiens de Montréal

Quel est le moral des partisans des Canadiens de Montréal?

par 98.5 Sports

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 janvier 2026 18:05

Avec

Philippe Cantin
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville

et autres

Quel est le moral des partisans des Canadiens de Montréal?
Jérémie Rainville / Cogeco Média

Les réactions des amateurs étaient quelque peu négatives, jeudi, au terme du revers de 4-2 des Canadiens de Montréal contre les Sabres de Montréal.

Écoutez l'animateur de Bonsoir des sportifs, Jérémie Rainville, commenter le moral des amateurs des Canadiens de Montréal.

Les sujets discutés

  • Les réactions des amateurs des Canadiens après la victoire contre le Wild du Minnesota et la défaite face aux Sabres de Buffalo;
  • On écoute les opinions des auditeurs;
  • L’importance de modèles comme Lane Hudson et Quinn Hughes;
  • La diversité sociale des supporters montréalais.

