Produit par Denis Villeneuve

Les rumeurs vont bon train quant à l’identité de l’acteur qui incarnera James Bond dans le prochain volet de la franchise, produit par le réalisateur québécois Denis Villeneuve.

En tête de liste, l’Australien Jacob Elordi — récemment vu dans le rôle de Frankenstein dans le dernier film de Guillermo del Toro — serait pressenti pour enfiler le célèbre costume de l’agent 007.

