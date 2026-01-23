 Aller au contenu
Arts et spectacles
Produit par Denis Villeneuve

Qui incarnera le prochain James Bond?

par 98.5

0:00
8:13

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 janvier 2026 16:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

et autres

Qui incarnera le prochain James Bond?
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Les rumeurs vont bon train quant à l’identité de l’acteur qui incarnera James Bond dans le prochain volet de la franchise, produit par le réalisateur québécois Denis Villeneuve.

En tête de liste, l’Australien Jacob Elordi — récemment vu dans le rôle de Frankenstein dans le dernier film de Guillermo del Toro — serait pressenti pour enfiler le célèbre costume de l’agent 007.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp discuter des rumeurs sur le prochain James Bond, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

Vous aimerez aussi

«Je veux que le monde voie ce que moi, je vois» -Réal Béland
Le Québec maintenant
«Je veux que le monde voie ce que moi, je vois» -Réal Béland
0:00
9:26
«À toi pour toujours, ta Marie-Lou» est présentée au Théâtre du Rideau Vert
Lagacé le matin
«À toi pour toujours, ta Marie-Lou» est présentée au Théâtre du Rideau Vert
0:00
6:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les mesures préventives pour protéger un véhicule par temps froid
Rattrapage
Froid polaire
Les mesures préventives pour protéger un véhicule par temps froid
Météo Montréal: un froid intense suivi d'un trajet difficile lundi matin
Rattrapage
Refroidissement éolien de -35
Météo Montréal: un froid intense suivi d'un trajet difficile lundi matin
La malédiction des bâtons brisés se poursuit pour le Tricolore
Rattrapage
Défaite de 4 à 2 face aux Sabres
La malédiction des bâtons brisés se poursuit pour le Tricolore
«On s'enligne vers un couronnement ou une course à deux» -Jean-Marc Léger
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
«On s'enligne vers un couronnement ou une course à deux» -Jean-Marc Léger
Blue Jeans Bleu: un terrain de jeu «infini» avec «Record n° V»
Rattrapage
Des Air Fryers aux îlots de cuisine...
Blue Jeans Bleu: un terrain de jeu «infini» avec «Record n° V»
Ryan Wedding: le «Pablo Escobar olympien» arrêté au Mexique
Rattrapage
Pour trafique de stupéfiants et meurtre
Ryan Wedding: le «Pablo Escobar olympien» arrêté au Mexique
La délicate question du retour de Patrik Laine
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La délicate question du retour de Patrik Laine
On discute des aubaines de la semaine en circulaire
Rattrapage
Épicerie
On discute des aubaines de la semaine en circulaire
Les effets de l'Ozempic... sur l'économie
Rattrapage
Constats étonnants
Les effets de l'Ozempic... sur l'économie
Des informations contradictoires circulent quant à des enjeux de souveraineté
Rattrapage
Accord controversé sur le Groenland
Des informations contradictoires circulent quant à des enjeux de souveraineté
De moins en moins de Canadiens prêts à voter conservateur
Rattrapage
Intentions de vote au fédéral
De moins en moins de Canadiens prêts à voter conservateur
«Christine Fréchette se présente comme un vent de fraîcheur»
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
«Christine Fréchette se présente comme un vent de fraîcheur»
Immigration: la fin du PEQ ne passe toujours pas
Rattrapage
Des travailleurs obligés de quitter le Québec
Immigration: la fin du PEQ ne passe toujours pas
Fierté pour le cinéma québécois: deux nominations aux Oscars
Rattrapage
L'ONF et Alison McAlpine brillent
Fierté pour le cinéma québécois: deux nominations aux Oscars