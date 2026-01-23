Le Québec maintenant

Comment la Ville de Montréal compte-t-elle venir en aide aux personnes en situation d’itinérance alors qu’un froid glacial est annoncé pour la fin de semaine ?
La ville a notamment ajouté 534 places dans les refuges et les haltes-chaleurs depuis le mois de décembre en réponse à la forte demande pour ces ressources depuis le début de l'hiver.
Écoutez Julien David-Pelletier, commissaire aux personnes en situation d'itinérance à la Ville de Montréal, discuter des mesures mises en place, vendredi, au micro de Philippe Cantin.
Le commissaire demande à la population de signaler les personnes qui se trouveront dans la rue cette fin de semaine afin qu'elles puissent être prises en charge.
«La population montréalaise, on le sait, on l'a déjà vu auparavant et on le voit chaque hiver, est très solidaire des personnes qui vivent dans la rue. Je peux vous dire, on reçoit des appels d'inquiétude et on les prend en charge, puis on est très reconnaissant envers la population en ce sens là.»