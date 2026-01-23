Le Québec maintenant

Comment la Ville de Montréal compte-t-elle venir en aide aux personnes en situation d’itinérance alors qu’un froid glacial est annoncé pour la fin de semaine ?

La ville a notamment ajouté 534 places dans les refuges et les haltes-chaleurs depuis le mois de décembre en réponse à la forte demande pour ces ressources depuis le début de l'hiver.

Écoutez Julien David-Pelletier, commissaire aux personnes en situation d'itinérance à la Ville de Montréal, discuter des mesures mises en place, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

Le commissaire demande à la population de signaler les personnes qui se trouveront dans la rue cette fin de semaine afin qu'elles puissent être prises en charge.