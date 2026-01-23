Froid polaire

Il va faire très, très froid en fin de semaine. Et les véhicules risquent d'avoir du mal à démarrer partout au Québec.
Écoutez Jesse Caron, expert automobile à CAA-Québec, parler des mesures préventives pour protéger un véhicule par temps froid, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- L'utilisation d’un chauffe-moteur et d’un chargeur intelligent;
- La vérification de la pression des pneus et la préparation d’une trousse d’urgence;
- Limiter l’utilisation des démarreurs à distance et ne pas laisser tourner le moteur inutilement;
- Maintenir le réservoir d’essence au moins au quart plein pour éviter les problèmes de démarrage et de batterie, et ce, même pour les véhicules électriques.