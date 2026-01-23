 Aller au contenu
Société
Froid polaire

Les mesures préventives pour protéger un véhicule par temps froid

par 98.5

0:00
4:37

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 janvier 2026 16:23

Avec

Philippe Cantin
Les températures extrêmes risquent d’affecter le bon fonctionnement des véhicules. / La Presse Canadienne

Il va faire très, très froid en fin de semaine. Et les véhicules risquent d'avoir du mal à démarrer partout au Québec.

Écoutez Jesse Caron, expert automobile à CAA-Québec, parler des mesures préventives pour protéger un véhicule par temps froid, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • L'utilisation d’un chauffe-moteur et d’un chargeur intelligent;
  • La vérification de la pression des pneus et la préparation d’une trousse d’urgence;
  • Limiter l’utilisation des démarreurs à distance et ne pas laisser tourner le moteur inutilement;
  • Maintenir le réservoir d’essence au moins au quart plein pour éviter les problèmes de démarrage et de batterie, et ce, même pour les véhicules électriques.

