Pour trafique de stupéfiants et meurtre

L'ancien athlète olympique canadien, Ryan Wedding, a été arrêté au Mexique et sera jugé aux États-Unis.
L'ancien snowboardeur professionnel était l'un des criminels les plus recherchés en Amérique du Nord.
L'opération qui a mené à son arrestation marque un dénouement majeur dans cette histoire, puisque Wedding était recherché par les autorités depuis plusieurs mois.
Il fera face à des accusations de meurtre, de blanchiment d'argent et de trafic de stupéfiants.
Écoutez l'ex-directeur adjoint à la Sûreté du Québec, Marcel Savard, discuter de cette histoire, vendredi, au micro de Philippe Cantin.
«Ça s'est produit quand même assez vite, la localisation, puis l'arrestation. La gestion transfrontalière d'une enquête comme ça est très importante. Ça semble avoir été un grand succès dans ce cas-ci.»