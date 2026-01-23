Pour trafique de stupéfiants et meurtre

L'ancien athlète olympique canadien, Ryan Wedding, a été arrêté au Mexique et sera jugé aux États-Unis.

L'ancien snowboardeur professionnel était l'un des criminels les plus recherchés en Amérique du Nord.

L'opération qui a mené à son arrestation marque un dénouement majeur dans cette histoire, puisque Wedding était recherché par les autorités depuis plusieurs mois.

Il fera face à des accusations de meurtre, de blanchiment d'argent et de trafic de stupéfiants.

Écoutez l'ex-directeur adjoint à la Sûreté du Québec, Marcel Savard, discuter de cette histoire, vendredi, au micro de Philippe Cantin.