Débat sur la Cour suprême et les CPE

La décision de la Cour suprême du Canada de permettre aux enfants de demandeurs d'asile l'accès aux CPE divise auprès des Québécois.

Écoutez Maryse Poisson, directrice d’intervention sociale au collectif Bienvenue, suivie du chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, débattre du sujet, vedredi, au Québec maintenant.

Maryse Poisson, qui intervient depuis dix ans auprès des demandeurs d'asile mentionne la pertinence de cette décision pour les droits des femmes, qui doivent souvent rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants.