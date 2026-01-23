Actualité internationale

Le chroniqueur international Jean-François Lépine aborde le rôle inattendu du Canada lors du Forum économique mondial de Davos, où le pays s'est illustré comme un rempart face aux politiques de Donald Trump.

Alors que l'Europe a semblé ébranlée par les menaces tarifaires et les ambitions territoriales du président américain - notamment concernant le Groenland -, le premier ministre canadien a marqué les esprits par un discours critiquant les abus des grandes puissances et le non-respect des règles internationales.

Écoutez Jean-François Lépine faire le point sur les tensions à Davos et l'actualité mondiale, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.





