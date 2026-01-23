Actualité internationale

 Aller au contenu
Le Canada, «leader de la résistance» face à Donald Trump à Davos?

par 98.5

0:00
14:49

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 janvier 2026 08:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Le chroniqueur international Jean-François Lépine aborde le rôle inattendu du Canada lors du Forum économique mondial de Davos, où le pays s'est illustré comme un rempart face aux politiques de Donald Trump.

Alors que l'Europe a semblé ébranlée par les menaces tarifaires et les ambitions territoriales du président américain - notamment concernant le Groenland -, le premier ministre canadien a marqué les esprits par un discours critiquant les abus des grandes puissances et le non-respect des règles internationales.

Écoutez Jean-François Lépine faire le point sur les tensions à Davos et l'actualité mondiale, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.



«Est-ce que le Canada sera le leader de la résistance contre Trump? [...] Le premier ministre [du Canada] s'affiche ouvertement contre les ambitions de Trump dans un discours qui lui a mérité une acclamation debout de la foule dans la salle.» 

Jean-François Lépine

Autres sujets abordés

  • Tensions sur le Groenland;
  • Création du «Conseil de la paix» de Trump;
  • Projet pour Gaza;
  • Guerre en Ukraine.

