L'humoriste québécois Réal Béland poursuit les représentations de son plus récent spectacle Comme chez nous, qu'il considère comme son meilleur.
Écoutez l'humoriste Réal Béland parler de son plus récent spectacle, Comme chez nous, avec Anaïs Guertin-Lavoie et Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Béland évoque son parcours marqué par la mort de son père à 12 ans;
- Il veut que les spectateurs voient sur scène la même chose qu'il voit dans les coulisses;
- Ses débuts aux Lundis des Ha! Ha!, à 17 ans;
- Son diagnostic d’Asperger à 48 ans, expliquant comment ce trouble influence son humour et sa créativité.