Sports
Soirée difficile pour Dobson et Struble

Le Tricolore trébuche face aux Sabres: la faute aux bâtons brisés?

par 98.5

le 23 janvier 2026 05:53

Le Tricolore trébuche face aux Sabres: la faute aux bâtons brisés?
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Malgré une domination au chapitre des lancers, les Canadiens de Montréal se sont inclinés 4 à 2 contre les Sabres de Buffalo, jeudi soir, au Centre Bell.

Les défenseurs Noah Dobson et Jayden Struble ont connu une soirée difficile, mais c'est surtout la fragilité des bâtons de l'équipe qui retenait l'attention après la rencontre.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • Le Québécois Zachary Bolduc a offert une solide performance physique et offensive malgré la défaite;
  • Les Bruins de Boston ne sont plus qu'à trois points du Canadien après leur victoire contre les Golden Knights;
  • Victoire historique pour Victoria Mboko aux Internationaux d'Australie;
  • Mboko affrontera maintenant la favorite et double championne du tournoi, Aryna Sabalenka.

