Soirée difficile pour Dobson et Struble

Malgré une domination au chapitre des lancers, les Canadiens de Montréal se sont inclinés 4 à 2 contre les Sabres de Buffalo, jeudi soir, au Centre Bell.

Les défenseurs Noah Dobson et Jayden Struble ont connu une soirée difficile, mais c'est surtout la fragilité des bâtons de l'équipe qui retenait l'attention après la rencontre.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités: