Finances personnelles

Nicolas Bérubé, le journaliste et rédacteur de la chronique L’argent et le bonheur dans La Presse, une infolettre sur l’épargne et l’investissement, va publier un troisième livre.

L'art de multiplier son argent - 17 leçons pour réussir en bourse paraîtra en librairie le 28 janvier.

Écoutez le journaliste économique Nicolas Bérubé parler de son livre et démystifier l'économie avec l'animateur Philippe Cantin.

Le journaliste partage son parcours vers la finance personnelle, son approche d’investissement basée sur les fonds négociés en bourse (FNB) et l’importance de l’épargne régulière.

Il insiste sur le rendement boursier à long terme, l’impact du biais de récence, l’importance d’investir selon l’âge, et il cite Warren Buffett sur la priorité de l’épargne avant les dépenses.



