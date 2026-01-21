Finances personnelles

 Aller au contenu
L'art de multiplier son argent, selon Nicolas Bérubé

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 janvier 2026 18:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
L'art de multiplier son argent, selon Nicolas Bérubé
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Nicolas Bérubé, le journaliste et rédacteur de la chronique L’argent et le bonheur dans La Presse, une infolettre sur l’épargne et l’investissement, va publier un troisième livre.

L'art de multiplier son argent - 17 leçons pour réussir en bourse paraîtra en librairie le 28 janvier.

Écoutez le journaliste économique Nicolas Bérubé parler de son livre et démystifier l'économie avec l'animateur Philippe Cantin.

Le journaliste partage son parcours vers la finance personnelle, son approche d’investissement basée sur les fonds négociés en bourse (FNB) et l’importance de l’épargne régulière.

Il insiste sur le rendement boursier à long terme, l’impact du biais de récence, l’importance d’investir selon l’âge, et il cite Warren Buffett sur la priorité de l’épargne avant les dépenses.

