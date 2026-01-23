Le Salon virtuel du mariage aura lieu les 31 janvier et 1er février prochain. Et vous n'avez même pas besoin de vous rendre au Palais des congrès ou ailleurs.
C'est le salon qui se déplace dans votre salon.
Écoutez Valérie Bigras, fondatrice du Salon virtuel du mariage La Vie après le Oui, avec Philippe Cantin et toute l'équipe.
Les sujets discutés
- Le salon offre aux futurs mariés un format interactif en ligne avec défilés, conférences et concours;
- Le salon aborde des thèmes comme le budget (avec l’inflation, la nourriture représentant 50 % du coût), l’étiquette (corbeille nuptiale, enveloppe), les tendances de robes (500 à 10 000 $)
- On propose des concepts innovants comme le mariage inversé (apéro nuptial) pour s’adapter aux nouvelles réalités et préférences des couples.