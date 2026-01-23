Le Salon virtuel du mariage aura lieu les 31 janvier et 1er février prochain. Et vous n'avez même pas besoin de vous rendre au Palais des congrès ou ailleurs.

C'est le salon qui se déplace dans votre salon.

Écoutez Valérie Bigras, fondatrice du Salon virtuel du mariage La Vie après le Oui, avec Philippe Cantin et toute l'équipe.

Les sujets discutés