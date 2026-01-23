 Aller au contenu
Société
Présentée à Montréal

L'empire du Castor: l'histoire de la Baie d'Hudson racontée au théâtre

par 98.5

le 23 janvier 2026

L'empire du Castor: l'histoire de la Baie d'Hudson racontée au théâtre
Biz, libéré sur parole / Cogeco Média

De sa fondation à la récente fermeture pour cause de faillite, la pièce de théâtre L'empire du Castor retrace l'histoire de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

Réalisée par Alexis Martin et Jean-Marc Dalpé, la pièce sera présentée à Montréal dès le mois de mars au théâtre Espace Libre.

Écoutez la chronique de Biz à ce sujet au micro de Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant.

«C'est foisonnant, c'est verbeux, ça va dans plusieurs directions. C'est du théâtre que j'appellerais du théâtre documentaire, didactique, historique. C'est à dire que ça foisonne. On part d'une thématique, puis on l'explore un peu dans tous les sens, puis de toutes sortes de façons [...] Je recommande la pièce, surtout pour les étudiants, parce que c'est historique, c'est notre histoire. C'est inventif, dynamique, ça goûte bon, c'est nutritif, ça suscite beaucoup de réflexion et ça s'en vient à Montréal.»

Biz

