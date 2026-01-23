De sa fondation à la récente fermeture pour cause de faillite, la pièce de théâtre L'empire du Castor retrace l'histoire de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

Réalisée par Alexis Martin et Jean-Marc Dalpé, la pièce sera présentée à Montréal dès le mois de mars au théâtre Espace Libre.

Écoutez la chronique de Biz à ce sujet au micro de Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant.