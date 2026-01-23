Le grand casino des chefs politiques

Dans une chronique teintée d'humour et de mordant, Étienne Marcoux analyse l'actualité politique nationale et internationale sous le prisme des jeux de société.

Il compare les ambitions d'annexion de Donald Trump au jeu Risk, tout en égratignant les chefs québécois: François Legault devient un bloc précaire de Jenga, tandis que les usagers du REM se transforment malgré eux en Aventuriers du rail.

Des déguisements de Justin Trudeau aux stratégies de Mark Carney, Marcoux dresse le portrait d'une classe politique qui semble parfois privilégier le divertissement et les règles changeantes aux véritables enjeux de société.

Écoutez Le bac à nouvelles d'Étienne Marcoux, vendredi, à Lagacé le matin.