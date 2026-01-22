Hausse de la demande et baisse de budget

Alors que la période hivernale bat son plein, les amateurs de sports de patin peinent à trouver des glaces disponibles à Montréal.

En plus, la décision de l’administration de Soraya Martinez Ferrada de retirer le budget destiné à l'aménagement de nouvelles patinoires ne passe pas...

Les coûts pour construire des patinoires extérieures ont explosé pour atteindre plus de dix millions de dollars pour des options de glace complètement aménagées.

Mais des solutions moins chères existent pourtant. C’est le cas à Varennes, qui s’est dotée d’une patinoire réfrigérée ouverte cinq mois par année, le tout pour six millions de dollars.

Écoutez Simon Brabant, entraîneur adjoint au hockey mineur, et Martin Damphousse, maire de Varennes, revenir sur les défis des villes en ce qui concerne les patinoires, jeudi, à La Commission.