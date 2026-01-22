 Aller au contenu
Politique provinciale
Hausse de la demande et baisse de budget

Les patinoires réfrigérées: «Le plus bel investissement que j’ai jamais fait»

par 98.5

0:00
9:06

Entendu dans

La commission

le 22 janvier 2026 13:57

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Il manque de patinoires extérieures entretenues à Montréal et l’administration de Soraya Martinez Ferrada en réduit la part du budget qui y est allouée. / Valmedia/ Adobe Stock

Alors que la période hivernale bat son plein, les amateurs de sports de patin peinent à trouver des glaces disponibles à Montréal.

En plus, la décision de l’administration de Soraya Martinez Ferrada de retirer le budget destiné à l'aménagement de nouvelles patinoires ne passe pas...

Les coûts pour construire des patinoires extérieures ont explosé pour atteindre plus de dix millions de dollars pour des options de glace complètement aménagées.

Mais des solutions moins chères existent pourtant. C’est le cas à Varennes, qui s’est dotée d’une patinoire réfrigérée ouverte cinq mois par année, le tout pour six millions de dollars.

Écoutez Simon Brabant, entraîneur adjoint au hockey mineur, et Martin Damphousse, maire de Varennes, revenir sur les défis des villes en ce qui concerne les patinoires, jeudi, à La Commission.

«Moi, le 15 novembre, ma glace est parfaite et il n'y a même pas de neige dehors. Jusqu'au 15 avril, moi, j'ai cinq mois de glace parfaite, puis je peux avoir une glace jusqu'à plus douze degrés [...] Fait que c'est vraiment là le plus bel investissement que j'ai jamais fait.»

Martin Damphousse

CAQ: les règles de la course à la chefferie dévoilées
La commission
CAQ: les règles de la course à la chefferie dévoilées
0:00
5:15
Succession de François Legault: les règles du jeu dévoilées
Le Québec maintenant
Succession de François Legault: les règles du jeu dévoilées
0:00
5:54

